Азаров: монополисты газового сектора утратили чувство реальности

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает завышенными тарифы на подключение потребителей к газовым сетям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду в ходе заседания Кабинета министров.

«Меня тревожит, почему цена такая высокая. На кого она рассчитана, на граждан Люксембурга? Так, в Киеве в селе Троещина, на самом деле не только там, за банальную замену котла, например наиболее экономичного, «Киевгаз» требует 300 грн за разработку технических условий, 2500 грн за разработку проекта, 7 тыс. грн за ввод в эксплуатацию, и все это без стоимости материалов и работ. При этом люди платят от 5 до 16 тыс. грн, как договорятся. А за подключение в Киеве иногда требуют десятки тысяч долларов», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер напомнил, что 26 марта 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, своим постановлением №291 определила ставки платы за стандартное подсоединение к газовым сетям на текущий год.

«Плата колеблется от 6800 грн. до 10 тыс. грн. Подчеркиваю, это конечная граничная цена со стоимостью материалов и работ. С этого момента никто не может требовать от потребителя платить больше, но очевидно, что проблема острее, чем формальное регулирование рынка», - отметил Н.Азаров.

По его словам, «монополисты газового сектора утратили чувство реальности».

«Безусловно, это злоупотребление, и ответственные за него лица должны понести наказание. Необходимо запретить деятельность посредников, исключить коррупционные услуги, ввести единое окно подключения и установить жесткие сроки рассмотрения обращений людей. Требую внедрить горячую линию для обращения граждан относительно злоупотреблений на газовом рынке», - подчеркнул Н.Азаров.

Также премьер-министр поручил немедленно рассмотреть вопросы нарушения прав потребителей на газовом рынке вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому, главе НКРЭ Сергею Титенко и Антимонопольному комитету Украины.