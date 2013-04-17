«Укртрансгаз» заплатит «Нафтогазу» 6 млрд грн за газ для собственных нужд

Оператор отечественной газотранспортной системы «Укртрансгаз» заплатит своей материнской компании «Нафтогаз Украины» 6,013 млрд грн за природный газ для обеспечения своих производственно-технологических нужд.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на официальном интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» планирует закупить на эти цели 1,4 млрд куб. м газа.

Таким образом, для компании данный газ обойдется примерно в 536 долл. за 1 тыс. куб. м Место поставки – подземные хранилища компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года «Укртрансгаз» закупил у малоизвестной частной компании «Лидергаз» (Киев) 570 млн куб. м природного газа для собственных нужд на сумму 2,407 млрд грн.

В конце марта 2013 года НАК «Нафтогаз Украины» подала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с компании «Укртрансгаз» 5,145 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».