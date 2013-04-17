Повышение безопасности имеет наивысший приоритет в работе АЭС – «Энергоатом»

Национальная акционерная энергетическая компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, заявляет, что сегодня повышение безопасности имеет наивысший приоритет в работе атомных электростанций Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Энергоатома», об этом сказал первый вице-президент – технический директор ГП НАЭК «Энергоатом» Александр Шавлаков, выступая сегодня во время парламентских слушаний о состоянии, мерах и перспективах преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

По его словам, вопрос безопасности украинских АЭС постоянно контролируется не только отечественными, но и международными экспертами.

«Согласно «Меморандуму между Украиной и Европейским Союзом о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли» в рамках совместного проекта ЕК-МАГАТЭ-Украина проведена оценка соответствия безопасности украинских АЭС действующим стандартам МАГАТЭ по четырем направлениям (проектная безопасность АЭС, эксплуатационная безопасность АЭС, обращение с радиоактивными отходами и выведение АЭС из эксплуатации, регуляторные вопросы)», - сказал он.

А.Шавлаков также отметил, что во всех четырех областях проверки было подтверждено соответствие большинству требований МАГАТЭ по безопасности. Эксперты МАГАТЭ признали, что по всем выявленным несоответствиям ведется результативная работа по их устранению на всех энергоблоках АЭС Украины в рамках действующих программ по повышению безопасности.

«Сегодня меры по повышению уровня безопасности осуществляются в соответствии с «Комплексной (сводной) программой повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций», утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 07.12.2011 №1270», - сообщил А.Шавлаков.

По его словам, в нее вошли меры, разработанные по результатам выполненных анализов безопасности, а также меры, которые реализуются с целью приведения состояния энергоблоков в соответствие с новыми требованиями норм, правил и стандартов, рекомендациями экспертов МАГАТЭ и других международных организаций.

После аварии на АЭС «Фукусима Дайичи», по словам А.Шавлакова, в Комплексную программу включены дополнительные мероприятия по результатам углубленной переоценки ядерной безопасности украинских АЭС («стресс-тестов») и дополнительные противопожарные мероприятия.

«Реализация мероприятий по повышению безопасности является неотъемлемым условием продления срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС. Продление сроков эксплуатации энергоблоков требует значительного вклада финансовых и человеческих ресурсов. С 2013 по 2019 годы необходимо продлить срок эксплуатации 10 энергоблоков АЭС, при этом в 2014, 2016, 2017 и 2019 годах по 2 энергоблока одновременно», - подчеркнул А.Шавлаков в ходе своего выступления.

Он также добавил, что сегодня работы по продлению сроков эксплуатации выполняются на энергоблоках №1 и №2 Южно-Украинской АЭС, а также №1 и №2 Запорожской АЭС. Первоочередными с высшим уровнем приоритетности являются мероприятия на энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС.

«Руководство компании осознает уровень своей ответственности по обеспечению бесперебойной и надежной работы всех атомных электростанций, входящих в состав ГП НАЭК «Энергоатом», и сделает все необходимое для обеспечения безопасности вверенных ей энергетических объектов», – отметил А. Шавлаков.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» создано в октябре 1996 г. Компания является оператором всех действующих атомных электростанций Украины. Ее основная цель – увеличение производства электроэнергии и коэффициента использования установленной мощности АЭС при условии постоянного повышения уровня безопасности эксплуатации.