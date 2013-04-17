Украина в 1-м квартале сократила производство электроэнергии почти на 5%

Производство электроэнергии в Украине за январь-март 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,9% - до 52,7 млрд кВт/ч, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Вместе с тем, производство электроэнергии в марте по сравнению с февралем выросло на 8,8% - до 17,8 млрд кВт/ч, а по сравнению с мартом 2012 года – упало на 1%.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии составляет около 50%, за 1-й квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили производство электроэнергии на 1,3% - до 23,2 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 10% - до 25,6 млрд кВт/ч, гидроэлектростанции нарастили объем генерации на 50,4%, до 3,6 млрд кВт/ч.

Ветровые и солнечные электростанции за три месяца 2013 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,8% - до 0,2 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине за январь-февраль 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,9% - до 34,8 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч.