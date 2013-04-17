Украина в 1-м квартале сократила первичную переработку нефти на 54,7%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-марте 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 0,7 млн тонн, что на 54,7% меньше показателя аналогичного периода 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в марте 2013 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 14,6% - до 0,3 млн тонн.

Производство бензина моторного в стране за первые три месяца 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 56,2% - до 274 тыс. тонн, производство дизельного топлива для транспорта снизилось на 54,5% - до 225 тыс. тонн, а мазута - на 66,4%, до 141 тыс. тонн.

Как сообщал ранее УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

Продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в марте 2013 года увеличились на 10,1% - до 226 тыс. тонн по сравнению с 205,3 тыс. тонн в феврале.

Продажи дизельного топлива населению через сеть АЗС в марте текущего года увеличились по сравнению с февралем на 9,7% - до 145,6 тыс. тонн с 132,7 тыс. тонн.

В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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