«С.Энерджи-Севастополь» начала строительство солнечной электростанции

Компания «С.Энерджи-Севастополь» начала осуществление проекта по строительству солнечной электростанции в Севастополе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в «С.Энерджи-Севастополь», выступающей инвестором проекта, в частности, от Севастопольской городской государственной администрации получен ордер на проведение подготовительных работ к строительству станции.

По данным компании, общий объем инвестиций в строительство объекта и пусконаладочные работы составит более 80 млн грн.

Сейчас идет подготовка к строительству первой очереди электростанции установленной пиковой электрической мощностью 2,2 МВт на земельном участке площадью 5,3 га по адресу: Севастополь, ул. Богданова, 74. Ожидается, что строительство первой очереди электростанции займет около 10 месяцев.

В «С.Энерджи-Севастополь» отмечают, что данный проект станет значительным вкладом в решение остро стоящей сегодня проблемы стабильного электроснабжения Севастополя.

Справка. Севастопольская солнечная электростанция, которую намерены построить, относится к фотоэлектрическим станциям (ФЭС), получившим в мире широкое распространение среди солнечных станций, предназначенных для производства электроэнергии.

Вырабатываемая электроэнергия будет продаваться Государственному предприятию «Энергорынок», выдача мощности осуществляется в существующие электрические сети ПАО «ЭК «Севастопольэнерго».