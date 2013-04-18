Нефть дешевеет на опасениях по поводу снижения спроса в США

Мировые цены на нефть в четверг продолжают падать на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно снижения спроса на топливо в США при росте добычи нефти, свидетельствуют данные торгов, сообщает Bloomberg.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 10.11 мск снизилась на 0,46 доллара, или на 0,34%, - до 97,39 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,28 доллара, или 0,16%, - до 86,55 доллара за баррель.

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что за неделю, завершившуюся 12 апреля, ежедневный объем потребления бензина в США снизился на 1,2% - до 8,38 миллиона баррелей в день. Спрос на дистилляты сократился на 5,9% - до 3,63 миллиона баррелей в день.

При этом производство нефти в стране выросло до 7,2 миллиона баррелей - максимального уровня с июля 1992 года.