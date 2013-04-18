Отопительный сезон в Украине будет завершен до конца недели
Отопительный сезон во всех регионах Украины будет завершен до конца текущей недели, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По словам главы Минрегиона Геннадия Темника, во многих населенных пунктах страны отопительный период уже завершен по решению исполнительных органов местных советов и местных госадминистраций.
«На сегодня в 19 регионах теплоснабжение прекращено полностью. В других областях происходит поэтапное прекращение подачи теплоносителя к объектам социально-культурной сферы и жилищного фонда. До конца этой недели отопительный период будет завершен во всех регионах», - сказал министр.
Г. Темник отметил, что в целом отопительный период проведен удовлетворительно.
Как сообщал УНИАН, в Украине за период нынешнего отопительного сезона произошло около 120 случаев порыва внутридомовых сетей.
10 апреля т.г. в Минрегионе оценивали возможность завершения отопительного сезона во всех регионах Украины примерно через две недели.