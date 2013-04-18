Гендиректором «Нефтегаздобыча» назначен директор “ДТЭК Нефтегаз”

Генеральным директором крупнейшей в Украине частной газодобывающей компании «Нефтегаздобыча» назначен директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров, сообщила пресс-служба ДТЭК.

Согласно сообщению, такое решение принято акционерами компании «Нефтегаздобыча» на общем собрании 17 апреля.

“Основными задачами И.Щурова станут формирование и реализация новой инвестиционной программы «Нефтегаздобычи», обеспечение стабильного роста производства, внедрение современных стандартов прозрачного корпоративного управления, принятых в ДТЭК”, - сказано в сообщении.

«Развитие нефтегазового направления принципиально важно для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития Украины. Профессиональный менеджмент в этой отрасли – обязательное условие успеха. Игорь Щуров – один из сильнейших профессионалов в реализации крупных нефтегазовых проектов. Мы уверены, что его переход в «Нефтегаздобычу» сделает работу крупнейшей частной газовой компании Украины более эффективной. В «ДТЭК Нефтегаз» остается опытная команда экспертов, способная воплотить уже запущенные проекты», - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

В сообщении также отмечается, что в настоящий момент ДТЭК достиг соглашения о приобретении пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча» у текущих акционеров общества, а СКМ принял решение переуступить 25% акций ЧАО «Нефтегаздобыча» ДТЭК. Завершение сделки между ДТЭК и акционерами ЧАО «Нефтегаздобыча» состоится после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины, в результате чего ДТЭК станет владельцем контрольного пакета акций.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, достигла принципиальной договоренности о покупке 25%-ного пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча».

Компания "Нефтегаздобыча" – частное предприятие, добывающее газ в Украине. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов. Известно также, что в 2012 г. компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16.6% меньше, чем в 2011 г.

Игорь Щуров был назначен директором «ДТЭК Нефтегаз» в сентябре 2011 года. До прихода в компанию И.Щуров занимал должность генерального директора нефтегазодобывающей компании «Новатэк-Таркосаленефтегаз». В 1998 году Щуров окончил Самарский государственный технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», в 2000 году - Самарскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит». Кандидат технических наук, в 2005 году Российской академией естествознания ему присвоено ученое звание профессора.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».