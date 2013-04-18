Старобешевскую ТЭС реконструируют за 720 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование модернизации энергоблока №12 Старобешевской теплоэлектростанции, входящей в состав государственной энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», общей стоимостью 719,971 млн грн.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №243 от 17 апреля т.г.

Согласно документу, на строительно-монтажные работы планируется направить 121,475 млн грн, на оборудование – 450,939 млн грн, на другие расходы – 147,557 млн грн.

Также в документе отмечается, что в результате запланированной на 24 месяца реконструкции энергоблока его установленная электрическая мощность увеличится до 210 Мвт с 200 Мвт.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго» в собственность Фонда государственного имущества для приватизации.

В феврале 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.