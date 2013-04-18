Самообеспечение газом собственной добычи является частью стратегии бизнеса ДТЭК - эксперт

Самообеспечение газом собственной добычи является частью стратегии бизнеса крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК.

Такое мнение высказал директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар, комментируя решение ДТЭК приобрести контрольный пакет акций компании «Нефтегаздобыча».

«Приобретение компанией ДТЭК нефтегазовых активов, в частности, «Нефтегаздобычи», является корпоративной стратегией всей финансово-промышленной группы СКМ. Прицел на нефтегазовый сектор был взят еще несколько лет тому назад, когда в структуре ДТЭК была создана компания «ДТЭК Нефтегаз», - сказал М.Гончар.

По его мнению, с точки зрения корпоративной логики, приобретение «Нефтегаздобычи» имеет смысл, поскольку та же металлургическая отрасль группы СКМ нуждается в газе, а не только в коксующемся угле.

«Поэтому, исходя из стратегических намерений, очевидно, что было принято решение развивать нефтегазовое направление. Неслучайно ранее ДТЭК проявлял интерес к участию по разработке Прикерченского нефтегазового месторождения Черного моря. Но это дело не столь близкого будущего, а приобретение «Нефтегаздобычи» позволит ДТЭК принести определенный положительный эффект уже сейчас», - отметил М.Гончар.

Эксперт также считает, что бывший директор «ДТЭК Нефтегаз» Игорь Щуров поможет интегрировать новый газовый актив в вертикально-интегрированный бизнес ДТЭК и группы СКМ в целом.

«И хотя по сравнению с общей добычей газа в Украине в объеме свыше 20 млрд кубометров в год это небольшие объемы, но на фоне негосударственных газобытчиков компания «Нефтегаздобыча» смотрится хорошо, - сказал М.Гончар.

“Думаю, что при определенных капиталовложениях, а ДТЭК располагает серьезными средствами, через несколько лет «Нефтегаздобыча» сможет нарастить добычу газа», - подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня ДТЭК сообщил, что И.Щуров переходит на позицию генерального директора «Нефтегаздобычи». Такое решение принято акционерами компании «Нефтегаздобыча» на общем собрании 17 апреля.

«Нефтегаздобыча» - самый крупный добытчик газа среди частных компаний. Добывает порядка 800 млн кубометров газа в год.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.