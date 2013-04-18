Ситуация на рынке угля улучшится не раньше третьего квартала – эксперт

Баланс на рынке угля Украины может восстановиться не ранее третьего квартала 2013 года и лишь после того, как существенно снизятся объемы добычи, прогнозируют эксперты инвестиционной компании "Инвестиционный Капитал Украина".

«Вялый рост украинской экономики лишает отечественное потребление электроэнергии самой мощной двигательной силы, а ключевые экспортные рынки по-прежнему остаются слабыми», - цитирует пресс-служба компании финаналитика горно-металлургического сектора Александра Мартыненко.

«Ожидаемый нами в 2013 году прирост потребления 2,5-3,5 млн тонн энергетических углей недостаточен для того, чтобы ликвидировать накопившиеся запасы на складах, не говоря уже о риске их дальнейшего роста. Поэтому снижение объемов предложения становится ключевым фактором восстановления баланса рынка», - отметил он.

«Однако пока неясно, насколько существенно снизится добыча. Все зависит от готовности ключевых игроков рынка пойти на взаимные сокращения объемов производства, - сказал А. Мартыненко. - Существуют также такие серьезные препятствия нормализации рынка, как поддержка государством убыточной добычи угля и значительные объемы нелегальной добычи».

В компании "Инвестиционный Капитал Украина" считают, что хотя введение квот на ввоз коксующегося угля может временно облегчить положение украинских шахт, оно не в состоянии переломить тренд снижения потребления отечественных низкокачественных коксующихся углей, поскольку все больше меткомбинатов будут переходить на более эффективную технологию пылеугольного вдувания.

Как сообщал УНИАН, по данным Профсоюза работников угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-марте 2013 года сократили добычу угля на 5,7% - до 20,824 млн тонн с 22,088 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

Президент Украины Виктор Янукович 1 марта 2013 года в ходе пресс-конференции заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.