США готовы помогать Украине в организации добычи сланцевого газа - посол

Соединенные Штаты Америки готовы помогать Украине в организации добычи сланцевого газа, сказал посол США в Украине Джон Теффт во время своего выступления на VІ Киевском форуме безопасности “Безопасность в опасном мире”, который организован фондом Арсения Яценюка “Открой Украину”.

“Мы пытаемся сделать все возможное для того, чтобы поддержать Украину в этой деятельности”, - сказал он.

По убеждению посла, добыча сланцевого газа может помочь Украине стать энергетически независимой и самодостаточной страной. Он отметил, что для США добыча сланцевого газа позволяет создавать новые рабочие места, делать более низкими цены на природный газ и электроэнергию, а также увеличивать доходы в федеральный и местный бюджеты.

“Сланцевый газ - это абсолютно, однозначно положительная вещь. Если все делать правильно, если есть соответствующие регулятивные нормы, если есть компании, которые соблюдают передовые технологии, то это может стать однозначно положительной вещью, как это было в США”, - добавил он.

Дж.Теффт сообщил, что Украину уже посетили три американских эксперта в сфере законодательства для консультирования по вопросам добычи сланцевого газа.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 утвердил условия конкурсов по заключению соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

25 января 2013 года в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Cоглашение о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов, сообщил министр экологии Олег Проскуряков.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.

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