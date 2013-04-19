Нефть дорожает в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют коррекционный рост после существенного снижения ранее, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil BR1 -0,22% к 9.27 мск выросла на 0,43 доллара, или на 0,43%, - до 100,39 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI WTI1 +0,05% поднялась на 0,42 доллара, или на 0,48%, - до 88,08 доллара за баррель.

Индекс относительной силы для нефти WTI, который оценивает стремительность роста или падения цен, опустился ранее на текущей неделе ниже 30 пунктов, что говорит о перепроданности рынка.

"Удорожание нефти в пятницу выглядит как коррекция после достижения технических уровней поддержки. В то же время показатели по США все еще слабы. Мы не можем говорить о каких-либо изменениях в спросе на сырье в США, пока нет существенных улучшений в экономических показателях страны", - сказал агентству Bloomberg аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс.