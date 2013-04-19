И.о. гендиректора «Запорожьеоблэнерго» назначен Сидельников

С 19 апреля исполняющим обязанности генерального директора энергопоставляющей компании «Запорожьеоблэнерго» назначен Виталий Сидельников.

Об этом сообщили УНИАН в руководстве запорожской энергокомпании.

По словам собеседника агентства, в пятницу, 19 апреля, В. Сидельников приступил к своим служебным обязанностям.

Генеральный директор «Запорожьеоблэнерго» Виктор Носулько в соответствие с протоколом НС ОАО «Запорожьеоблэнерго» ушел в ежегодный отпуск до 25 июня.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожьеоблэнерго» энергопоставляющая компания, обеспечивающая энергоснабжение на территории Запорожской области – поставку потребителям электроэнергии по регулируемым тарифам.

Контрольный пакет акций ОАО «Запорожьеоблэнерго» - 60,25% акций находится в государственном управлении – принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины».