Кипрская компания получит опосредованный контроль над собственником ряда ТЭЦ
Антимонопольный комитет Украины одобрил получение кипрской компанией «Андрат Холдингс Лимитед» (г. Никосия, Кипр) опосредованного контроля над предприятием “Технова” (г. Киев), являющимся собственником ряда теплоэлектроцентралей в Сумской, Черниговской и Черкасской областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
“Предоставлено разрешение компании «Андрат Холдингс Лимитед» (г. Никосия, Кипр) на опосредованное приобретение контроля над ООО «Фирма «Технова» (г. Киев)”, - сказано в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, частная компания «ТехНова» (г. Киев), арендующая Сумскую ТЭЦ, готова инвестировать в модернизацию этого объекта 80 миллионов евро.
Сумская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой около 70% жилья в городе. Установленная электрическая мощность - 28 МВт, тепловая мощность - 450 Гкал/ч.
С 2000 года ООО «Фирма "ТехНова" арендует Черниговскую теплоэлектроцентраль, находящуюся в коммунальной собственности. В 2012 году ООО "ТехНова" инвестировала 60-70 млн грн в модернизацию оборудования Черниговской ТЭЦ.
В конце января 2013 года "ТехНова" приобрела также 75% акций ПАО "Черкасское химволокно", ключевым активом которого является Черкасская ТЭЦ.