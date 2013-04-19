Азаров уверяет, что Украина в 2013 году сократила закупки российского газа в 8 раз

Премьер-министр Николай Азаров уверяет, что Украина в 2013 году сократила закупки российского газа по сравнению с прошлым годом в 8 раз.

“В текущем году мы купили у “Газпрома” в 8 раз меньше газа, чем год назад”, - сказал Н.Азаров во время выступления в Верховной Раде.

Также премьер-министр отметил, что за 2012 год Украина сократила потребление импортного газа на 12 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН,Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-марте 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 3,1 млрд долл.

Согласно предоставленным данным, в частности, импорт газа в денежном выражении из России за 3 месяца 2013 года составил 3,055 млрд долл., из Беларуси - 27,662 млн долл., из других стран - 12,611 млн долл.

Импорт газа из Российской Федерации в общем балансе составляет 97,19%.