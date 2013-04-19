Первая солнечная электростанция заработала на Ивано-Франковщине

Компания "Эко-Оптима" завершила строительство первой сетевой солнечной электростанции (СЭС) мегаватного класса в Ивано-Франковской – Богородчанской СЭС установленной мощностью 2,803 МВт.

Национальная комиссия регулирования энергетики (НКРЭ) на заседании в четверг выдала лицензию на производство электроэнергии ООО "СЭС "Богородчанская-1", которое будет эксплуатировать данный энергообъект.

"Эко-оптима" при возведении станции использовала украинские системы крепления солнечных модулей, трансформаторы, кабельную продукцию.

Ранее "Эко-Оптима" завершила строительство Самборской СЭС мощностью 3,116 МВт во Львовской области.

Украина последние два года развивает возобновляемую энергетику интенсивнее, чем традиционную. По состоянию на начало апреля 2013 года 86 компаний эксплуатировали 139 электростанций на возобновляемых источниках энергии.

Установленная мощность отечественных электростанций на ВИЭ в 2012 году увеличилась на 57,5% - до 645,1 МВт, а выработка электроэнергии – в 2,2 раза, до 815,9 млн кВт/ч. Однако, несмотря на более чем двукратное увеличение производства, их доля в балансе электроэнергии осталась крайне низкой – 0,45% по итогам 2012 года (0,22% - в 2011 году).

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Юрий Бойко в феврале заявил, что Украина выполнит обязательства перед Европейским энергетическим сообществом и к 2020 году увеличит долю ВИЭ в общем объеме потребляемой энергии до 11%.

Представитель Министерства энергетики и угольной промышленности Никита Константинов в марте сообщил, что доработанный министерством проект обновленной энергостратегии Украины до 2030 года предусматривает увеличение доли ВИЭ в энергобалансе до 18%, в том числе в производстве электроэнергии – до 10%.