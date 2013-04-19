«ДТЭК Западэнерго» предлагает направить 30% прибыли за 2012 год на выплату дивидендов

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Западэнерго» предлагает акционерам направить 30% прибыли за 2012 год на выплату дивидендов — 6,651 млн грн, говорится в сообщении компании.

«Утвердить общий размер годовых дивидендов по итогам работы общества в 2012 году — 6 651 081,32 гривен и размер дивидендов по итогам работы общества в 2012 году в расчете на 1 (одну) простую именную акцию общества - 0,52 гривны», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, выплату дивидендов намечено провести в период до 1 июля 2013 года. Остальную часть прибыли в размере 1,107 грн предлагается направить в резервный капитал, а оставшуюся чистую прибыль оставить нераспределенной (для выполнения уставных целей).

Годовое собрание акционеров компании состоится 24 апреля, на нем и будут приняты окончательные решения.

Как сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Западэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 22,1 млн грн.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 2011 год чистая прибыль компании составила 80,255 млн грн.

Текущие обязательства «ДТЭК Западэнерго» за прошлый год выросли на 74% – до 3,972 млрд грн, долгосрочные – более чем в 2 раза, до 506,868 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.