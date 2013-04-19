Министр госимущества Польши уволен за подписание меморандума с "Газпромом" по "Ямал-Европа-2"

Варшава.Глава польского правительства Дональд Туск принял решение уволить министра государственного имущества Николая Будзановского за недостаточный контроль над государственными компаниями, который стал очевидным после подписания меморандума с российским "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил Д.Туск в пятницу на пресс-конференции в Варшаве.

"Ключевым моментом является надзор и обмен информацией... Несмотря на высокую квалификацию министра, эта функция не была реализована на достаточно хорошем уровне", - сказал премьер.

Также он сообщил, что уже обратился к Президенту Польши Брониславу Коморовскому с предложением назначить новым министром Владзимежа Карпинского.

Первоочередной задачей нового министра Д.Туск назвал решение вопроса о роли польской национальной нефтегазовой компании PGNIG в подписании этого меморандума.

"Ожидаю от нового министра быстрых и решительных действий по отношению к компании PGNIG, в том числе персональных решений", - сказал он.

При этом Д.Туск назвал обоснованной реакцию большинства поляков на подписание меморандума о строительстве нового газопровода через Польщу совместно с "Газпромом", отметив, что власти нужно лучше координировать свою политику в сфере энергетики.

Также премьер не исключил, что в Польше может быть создано отдельное министерство энергетики или введена должность специального уполномоченного по этим вопросам.

Д.Туск принял решение об отставке министра после проведения специального расследования об обстоятельствах подписания меморандума по "Ямал-2" между польско-российской компанией "ЕвроПол ГАЗ" и российским "Газпромом", по результатам которого сегодня был обнародован соответствующий рапорт.

Согласно документу, возглавляемое Н.Будзановским министерство ранее не получало никакой информации о планируемом подписании данного меморандума.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" подписал меморандум о строительстве второй нитки ямальского газопровода с компанией "ЕвроПоЛ ГАЗ", в которой по 48% акций принадлежат российскому газовому монополисту и польской национальной PGNIG, 4 апреля текущего года – на следующий день после того, как президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительство в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Россияне предлагают Польше построить новый газопровод с Беларуси до Словакии мощностью 15 млрд кубометров газа.

Представители польского правительства, комментируя это предложение, заявили, что не заинтересованы в дополнительных поставках российского газа, поскольку, наоборот, пытаются снизить свою зависимость от РФ. В то же время официальный ответ они планируют дать после подготовки технико-экономического обоснования, которое должно быть готово к октябрю 2013 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и Президент Польши Бронислав Коморовский также заявляли, что не будут принимать участия в политических проектах Российской Федерации, которые могут угрожать интересам Украины.

В случае реализации проекта "Ямал-2" этот газопровод станет третьим газопроводом в обход Украины после уже построенного россиянами "Северного потока" и "Южного потока", сооружение которого началось в конце прошлого года.

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