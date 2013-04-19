«Киевэнерго» предлагает направить 30% прибыли за 2012 год на выплату дивидендов

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» предлагает акционерам направить 30% прибыли за 2012 год на выплату дивидендов - 713 млн грн, говорится в сообщении компании.

«Чистую прибыль, полученную по итогам работы общества за 2012 год, распределить следующим образом: 713 036 962,40 грн - направить на выплату дивидендов; остальную чистую прибыль оставить нераспределенной (для выполнения уставных целей)», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, утвержденный размер дивидендов определяется из расчета на одну акцию 6,58 грн.

Годовое собрание акционеров компании «Киевэнерго» состоится 22 апреля, где и будут приняты окончательные решения.

Как ранее сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания «Киевэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн.

По национальным стандартам финотчетности компания в 2011 году получила чистый убыток в размере 1,196 млрд грн.

Согласно финотчету компании, доход от реализации продукции в 2012 году составил 16,4 млрд грн, при этом валовая прибыль - 2,399 млрд грн.

В свою очередь компания «Киевэнерго» объяснила прибыль 2012 года в размере 2,342 млрд грн получением из государственного бюджета субвенции на погашение задолженности по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6(установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.