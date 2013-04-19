Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» направит 30% прибыли за 2012 год на выплату дивидендов - 51,5 млн грн, говорится в сообщении компании.

«Акционеры утвердили общий размер годовых дивидендов по итогам работы предприятия в 2012 году в размере 51,5 млн грн (8,6 грн на 1 акцию)», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, акционеры решили остальную часть чистой прибыли, которая по результатам финансово-хозяйственной деятельности составила 171,6 млн грн, не распределять и оставить для выполнения уставных целей.

«Организация начисления и выплаты дивидендов возложена на наблюдательный совет «ДТЭК Днепрооблэнерго». Государство, как акционер компании, также получит дивиденды на свою долю в размере 25%+1 акция», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Днепрооблэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 171,6 млн грн.

ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня 2012 года переименовано в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.