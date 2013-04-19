Шахта «Комсомолец Донбасса» направит прибыль за 2012 год на развитие производства

Шахта «Комсомолец Донбасса», входящая в состав крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК, направит прибыль за 2012 год в размере 58,2 млн грн на развитие производства.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ДТЭК со ссылкой на принятое 17 апреля 2013 года решение годового собрания акционеров шахты.

«Чистую прибыль в размере 58,2 млн грн, полученную по итогам работы ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» в 2012 году, акционеры предприятия решили оставить нераспределенной и инвестировать в развитие производства”, - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в 2012 году угледобывающее предприятие добыло 4,5 млн тонн угля. В рамках реализации инвестиционной программы в 2012 году фактически освоено 494,2 млн грн. В охрану и безопасность труда сотрудников шахты инвестировано 48,5 млн грн.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.