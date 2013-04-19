Россия предлагает Польше построить газопровод с белорусского Кобрыня в словацкие Большие Капушаны

Варшава. Российская федерация предлагает польским властям рассмотреть в рамках проекта "Ямал-2" строительство нового газопровода по территории Польши от находящегося в Беларуси Кобрыня до Больших Капушан в Словакии.

Об этом сказано в рапорте Министерства внутренних дел Польши, подготовленном для выяснения обстоятельств подписания в начале апреля меморандума по этому проекту, которым располагает УНИАН.

Согласно документу, российские власти впервые предложили польской стороне подписать меморандум о подготовке технико-экономического обоснования этого проекта еще в октябре 2012 года, когда стороны вели переговоры о снижении цен поставляемого в Польшу российского газа.

Польское Министерство государственного имущества выступило против подписания этого документа, предупредив подконтрольные государственные компании, что такое решение должно приниматься на уровне правительства.

"Было понимание, что "Газпром Экспорт" может использовать подписание меморандума с одной из государственных компаний для политических и медиа целей. Обращал внимание факт, что россияне настаивали на подписании меморандума, подчеркивая, что это юридически не обязывающий документ", - отмечено в рапорте.

Авторы документа отмечают, что подготовкой меморандума занималась польско-российская компания "ЕвроПол ГАЗ", заметив, что о планируемом подписании этого документа в Санкт-Петербурге в апреле знали представители польской национальной нефтегазовой компании PGNIG и вице-глава польского правительства Януш Пехочинский.

В то же время о подготовке документа ничего не знал министр государственного имущества Польши Николай Будзановский, а также глава правительства Дональд Туск.

Как сообщал УНИАН, польский премьер-министр сегодня объявил об отставке Н.Будзановского со своего поста, назвав причиной недостаточный контроль над государственными компаниями, представители которой подписали меморандум с "Газпромом" про проекту "Ямал-2".

Ранее Н.Будзановский заявлял, что он не получает документов такого низкого уровня, как меморандум о намерениях, подчеркнув, что такие договора ни к чему не обязывают.

Справка УНИАН. Польша владеет более 70% акций PGNIG, которая в свою очередь владеет 48% акций компании "ЕвроПОЛ ГАЗ". Таким же пакетом в последней компании владеет российский "Газпром", а остальными 4% владеет компания Gas Trading, крупнейшим акционером которой также является PGNIG.