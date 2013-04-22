Цена нефти растет после падения в течение трех последних недель

На мировых торгах в понедельник, 22 апреля, цены на нефть растут на фоне восстановления рынка после самого продолжительного с ноября падения в течение последних трех недель.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,41 доллара, или на 0,41%, - до 100 долларов за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,41 доллара, или 0,47%, - до 88,42 доллара за баррель.

Напомним, за последние три недели торгов WTI потеряла в цене 9,5%.

Аналитики полагают, что продолжительное снижение котировок было связано со слабыми статданным из Китая и США, но цены должны стабилизироваться на текущем уровне, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes), на долю которой приходится более трети добываемой во всем мире нефти, во вторник, 16 апреля, упала до рекордного минимума - на 1,41 долл., или на 1,4%, - до 97,15 доллара со 98,56 доллара за баррель в предыдущий торговый день.

В марте 2013 года средняя цена «корзины» составила 106,41 доллара за баррель, в феврале 2013 года - 112,73 доллара, в январе - 109,29 доллара.

В 2012 году средняя цена «корзины» составила 109,74 доллара за баррель, в 2011 году - 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара. Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.