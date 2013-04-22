Власти РФ намерены снижать цену газа для промпотребителей, учитывая показатели на рынке США

Минэкономразвития России предлагает в 2016 году снизить темп роста оптовой цены на газ для промышленных потребителей РФ до 10% с 15% в среднем по году и учитывать в формуле расчета цены на других рынках газа, в том числе США, говорится в сценарных условиях макроэкономического развития страны.

Рост цен на газ для населения останется на уровне 15% с целью ликвидации перекрестного субсидирования. Среднегодовой рост цены на газ для промышленных потребителей, как ожидается, в 2014 году составит 15%, в 2014 году - 14-15%. Повышение цен производится с 1 июля и в 2016 году предполагается индексация на 5-6%, передает ПРАЙМ.

Минэкономразвития предлагает, с 2016 года определять цену на газ для потребителей, кроме населения, по модифицированной формуле равнодоходности с дисконтом, сформировавшимся на конец 2015 года.

"В качестве базовой цены на природный газ, от которой рассчитывается цена равнодоходности на внутреннем рынке на текущий период, целесообразно рассматривать цену по экспортным контрактам ОАО "Газпром" (с учетом экспортной пошлины и транспортных затрат), к которой будет применяться дисконт, позволяющий учитывать цены на других рынках газа (в том числе США)", - говорится в сообщении.

Средняя оптовая цена на газ без учета НДС в 2015 году для российских потребителей (кроме населения) может достигнуть 136-137 долларов за тысячу кубометров в среднем за год и практически сравняется с ценой на газ для промышленных потребителей США, отмечается в документе. К концу 2015 года внутренняя цена на газ достигнет, по оценке, 148-150 долларов за тысячу кубов, что составляет примерно 87% от равнодоходных цен поставок газа РФ на внешний рынок в европейские страны.

Как сообщал УНИАН, Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной. При этом Украина активизирует работу по диверсификации поставок "голубого топлива".

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.