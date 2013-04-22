На Запорожской АЭС отработали приемы антитеррористической защиты станции

На Запорожской атомной электростанции 17-18 апреля прошли тактические учения по проверке готовности сил и средств обеспечения физической защиты и антитеррористической защищенности объекта, сообщили УНИАН в пресс-центре Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Учения, как отмечается, проводились в два этапа. На первом этапе проводилась отработка взаимодействия подразделений заинтересованных министерств и ведомств, местных органов государственной власти и оперативного персонала по пресечению экстремистских действий в отношении ядерной установки, ядерных материалов и объектов жизнеобеспечения.

«В ходе практической отработки вводных личный состав воинской части 3042 и персонал службы физической защиты показали достаточные навыки в работе», - подчеркнули в «Энергоатоме».

На втором этапе в командно-штабном варианте отрабатывался алгоритм работы координационной группы антитеррористического центра (АТЦ) при Управлении службы безопасности Украины в Запорожской области в случае несанкционированных действий относительно ядерных установок или ядерных материалов. Руководитель учений, начальник Управления СБУ в Запорожской области Сергей Рудой по результатам отработки этапов учений дал высокую оценку действиям всех сил и средств, привлекаемых к обеспечению физической защиты ЗАЭС, сообщили в НАЭК.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе, 16-17 апреля, на Южно-Украинской атомной электростанции прошло совещание по физической защите ядерных объектов с целью формирования и развития культуры защищенности у персонала подразделений, охраняющих ядерные установки.

Такие встречи проходят дважды в год. В этот раз обсуждались рекомендации по проведению оценки уровня культуры защищенности на объектах атомно-промышленного комплекса, рассматривалась роль Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в формировании данной сферы деятельности, а также организация учебных курсов по культуре защищенности для повышения квалификации работающего персонала и обучения молодых специалистов

Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22 %.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.