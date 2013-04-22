«Ривнегаз» направит 12,7 млн грн чистой прибыли за 2012 год на развитие предприятия

Акционерное общество «Ривнегаз» завершило 2012 год с чистой прибылью в размере 12,691 млн грн, которая будет направлена на дальнейшее развитие предприятия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой решение собрания акционеров, состоявшееся 19 апреля.

«Рассмотрев результаты работы общества за 2012 год, акционеры утвердили годовой отчет и баланс, а также решили направить на развитие предприятия всю полученную чистую прибыль, которая, согласно годовому отчету ПАО «Ривнегаз» за 2012 год, составила 12,691 млн грн», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, собрание акционеров утвердило новый состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии, одновременно прекратив полномочия предыдущих членов этих органов. Акционеры также утвердили основные направления деятельности общества на 2013-2014 годы, определив в числе приоритетных задачи по обеспечению рентабельности, качественному выполнению инвестиционной программы, одобренной Национальной комиссией по регулированию электроэнергетики (НКРЭ), развитию и модернизации газовых сетей Ривненской области.

Справка УНИАН. Основной сферой деятельности Акционерного общества «Ривнегаз» является транспортировка и поставка газа. В 2012 году предприятие транспортировало 696 млн. кубометров газа.

«Ривнегаз» обслуживает 246 тыс. абонентов, 373 промышленных предприятия, 540 бюджетных учреждений и организаций и 43 предприятия теплокоммунэнерго.

Основными акционерами компании являются частная компания «Газтек», крупнейший частный собственник ряда облгазов Украины, - 31,6729% уставного капитала, НАК «Нафтогаз Украины» - 25,001% уставного капитала, компания Матерон Лимитед, (Кипр) – 24,8009%, акционерное общество «Агрокомплект» - 16,0798%.