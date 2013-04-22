Еремеев и Фирташ могут начать модернизацию Херсонского НПЗ до конца года

Народный депутат Украины Игорь Еремеев выразил надежду, что до конца года будет принято решение о совместном с бизнесменом Дмитрием Фирташем инвестировании в модернизацию Херсонского нефтеперерабатывающего завода, находящегося под контролем группы «Континиум». Об этом И.Еремеев заявил в интервью УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос о том, когда он и Д.Фирташ смогут решить вопрос совместного инвестирования в завод, И.Еремеев сказал: «Действительно, есть заинтересованные стороны. Нужно запустить маховик. Будем надеяться, что удастся сделать это в этом году. Отмечу, что запустить реконструкцию НПЗ с инвестицией более миллиарда долларов - непростое решение».

Парламентарий также сообщил, что в 2012 году подконтрольная ему компания «Континиум» и сеть заправок WOG уплатили в бюджет порядка 8 млрд грн. «Это акциз, НДС, налог на прибыль и другие налоги и сборы. Пусть все так платят, и страна будет жить по-европейски. Хватит и на дороги, и на больницы», - подчеркнул И.Еремеев.

Он также сообщил, что задекларировал личные доходы в 2012 году в размере 6,7 млн грн. «Я не скрываю свои доходы и никогда этого не делал. Общая задекларированная мной сумма совокупного дохода – 6 млн 695 тыс. грн», - сказал собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Херсонский НПЗ основан в 1938 г., контролируется группой «Континиум». В 2005 г. завод был остановлен на реконструкцию. На момент остановки технологическое оборудование Херсонского НПЗ обеспечивало глубину переработки сырой нефти около 48%. Выход светлых нефтепродуктов составлял около 45%. В марте бизнесмен Дмитрий Фирташ, которому не удалось завершить сделку по покупке Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, заявил, что изучает возможность приобретения Херсонского нефтеперерабатывающего завода, подконтрольного группе «Континиум» во главе с Игорем Еремеевым.

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