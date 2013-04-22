Минэнергоугля и нефтетрейдеры договорились снизить цену на "социальный" бензин

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Эдуард Ставицкий на брифинге в Минэнергоугля.

«Мы договорились с нефтетрейдерами о снижении цен на социальные марки топлива – А-95 и дизельное топливо. До конца текущего месяца мы проработаем изменения к формуле (формирования цены - УНИАН), учтем инфляционную составляющую и инвестиционную составляющую. Цены должны быть снижены до того уровня, о котором мы ранее договаривались», - сказал Э. Ставицкий.

В то же время министр отметил, что справедливая цена на А-95, по его мнению, находится в пределах 10,5–11 грн за литр, однако сейчас практически все участники рынка «вышли за эти пределы».

«Мы не требуем снижения цены на все сорта, мы будем влиять только на социальные виды топлива», - сказал Э.Ставицкий и пояснил, что министерство не намерено влиять на рост цен на топливо премиум-класса.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года Антимонопольный комитет Украины потребовал от лидеров отечественного рынка нефтепродуктов установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.