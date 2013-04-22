Замглавы Минэнергоугля и директор "Укрэнерго" подали в отставку

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха подал министру Эдуарду Ставицкому заявление об отставке, представление по новому заместителю состоится в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Э.Ставицкий на брифинге в Минэнергоугля.

«Я получил прошение об отставке по собственному желанию. В данный момент рассматриваются несколько кандидатов. В ближайшее время состоится представление кандидатов Президенту Виктору Януковичу», - сказал министр.

При этом он добавил, что Е.Бакулин остается на должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины».

Сегодня также подал в отставку директор Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Анатолий Ходаковский.