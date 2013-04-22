Кабмин назначил заместителей главы правления «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил первого заместителя и двух заместителей главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Распоряжения 22 апреля опубликованы на веб-портале Кабмина.

В частности, распоряжением №253-р первым заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Валентин Франчук.

Распоряжением №252-р заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Владимир Триколич, ранее занимавший пост первого заместителя главы правления НАК.

Распоряжением №254-р заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Дмитрий Мормуль.

Как сообщал УНИАН,ранее в отставку подали заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха и директор Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Анатолий Ходаковский. Вместе с тем, действующий глава правления НАК Евгений Бакулин сохранил свою должность.