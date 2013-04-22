Ставицкий: Кременчугский НПЗ с июня вдвое увеличит нефтепереработку

Объем переработки нефти на Кременчугском НПЗ может быть увеличен вдвое – до 400 тыс. тонн в месяц уже с июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Минэнергоугля.

«У нас есть несколько программ по нескольким заводам, а именно там, где государство имеет влияние. На Кременчугском НПЗ, вы знаете, что у государства там 43%. Мы рассчитываем, что мы увеличим там объем, буквально начиная с июня месяца. Я думаю, что есть все возможности как минимум в два раза увеличить переработку на Кременчугском НПЗ», - сказал министр.

Он отметил, что сегодня объемы переработки составляют в среднем 200 тыс. тонн в месяц.

«Считаю, что все необходимые меры, которые надо предпринять, - предпримем», - подчеркнул Э.Ставицкий.

Справка УНИАН. На базе Кременчугского НПЗ в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана была создана транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта». Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.