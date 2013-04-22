«Газпром» пока не подтвердил своего участия в круглом столе по украинской ГТС

Российский газовый монополист «Газпром» пока не подтвердил своего участия в работе круглого стола, посвященного, в частности, вопросам управления украинской газотранспортной системой, проведение которого запланировано 3 мая в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Министерстве энергетики и угольной промышленности министр Эдуард Ставицкий.

«Направили приглашение руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру. Подтверждения, кто будет от России, нет. Но надеюсь на то, что наши российские коллеги отнесутся к этому вопросу надлежащим образом и будут представлены на этом собрании», - сказал он.

Также министр сообщил, что с украинской стороны в работе круглого стола примет участие лично он, а также специалисты НАК «Нафтогаз Украины» и компании «Укртрансгаз».

"Будут рассмотрены вопросы не только по ГТС, но и в целом по газовому рынку страны» - добавил Э.Ставицкий.

Он также напомнил, что Украина начала процесс либерализации газового рынка «в надежде на то, что это позволит существенно снизить цену на газ, сделав ее более справедливой, чем сейчас».

Как сообщал УНИАН, Международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы, планируется провести 3 мая в Брюсселе. Председательствовать на «круглом столе» будет Э.Ставицкий и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

По словам главы Минэнергоугля, на сегодняшний день уже разосланы приглашения потенциальным участникам круглого стола, в том числе «Газпрому», для того, чтобы обсудить вопрос о модернизации ГТС и влияния Украины на построение восточноевропейского хаба на территории нашей страны с непосредственным участием наших коммуникаций – ГТС и хранилищ.