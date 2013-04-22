Минэнергоугля инициирует маркировку топлива для борьбы с фальсификатом

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение маркировки топлива для борьбы с фальсификатом и увеличения поступлений в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Минэнергоугля заявил министр Эдуард Ставицкий.

«Мы разрабатываем проект постановления. Внедрение маркировки топлива позволит снизить долю фальсификата, увеличит поступления в бюджет. Вы знаете, что это напрямую влияет на состояние дорог», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что альтернативный шаг – повышение акцизов на топливо, о возможности которого заявляли в том числе в Министерстве инфраструктуры Украины, своей цели не достигнет. «Лично я считаю, что поднятие акциза не приведет к качественному изменению, потому что мы тем самым сократим потребление топлива. Люди начнут меньше ездить. Любое повышение не приводит к тем результатам, которые рассчитываются на бумаге», - отметил Э. Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о маркировке подакцизных нефтепродуктов маркерами акцизного налога с целью контроля за уплатой акцизного налога, ужесточения борьбы с незаконным производством и обращением подакцизных нефтепродуктов на территории Украины. Согласно нормам закона подакцизные нефтепродукты, которые производятся или ввозятся на таможенную территорию Украины, подлежат обязательной маркировке маркерами акцизного налога, концентрация которых зависит от вида этих нефтепродуктов и размера ставок акцизного налога. Виды маркеров и уровень их концентрации должен был быть установлен Кабинетом министров Украины в зависимости от вида подакцизного нефтепродукта и ставки акцизного налога. Не подлежат маркировке, согласно закону, транзитные нефтепродукты.

В начале апреля 2013 года Министерство инфраструктуры Украины заявило, что готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.