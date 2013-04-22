Нацкомуслуг предлагает пока не повышать тарифы на тепло и воду для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает на переходный период утвердить временные тарифы на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, применив к действующим тарифам коэффициент 1.

Об этом говорится в обновленной редакции проекта постановления «О приведении тарифов на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения до экономически обоснованного уровня», размещенного на сайте комиссии.

Согласно документу, на переходный период (период приведения тарифов к экономически обоснованному уровню) Нацкомуслуг или орган местного самоуправления устанавливает временные тарифы на коммунальную услугу (имеющие отклонения от экономически обоснованного уровня).

Планируется, что временные тарифы на коммунальные услуги для нужд бюджетных учреждений и других потребителей (кроме населения) устанавливаются на уровне не ниже экономически обоснованного.

При этом временные тарифы для нужд других потребителей (кроме населения) могут быть установлены на уровне не более чем в полтора раза выше экономически обоснованного уровня тарифа.

Документ предполагает, что временный тариф на коммунальную услугу для нужд населения определяется умножением базового тарифа на коэффициент k и устанавливается в течение квартала.

Предлагается утвердить поквартальные коэффициенты предельного изменения тарифов на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для нужд населения (коэффициент k) с 1 июля 2013 г. - 1, с 1 октября 2013 г. - 1.

Планируется, что приведение тарифов на коммунальные услуги для населения к экономически обоснованному уровню проводится поквартально для каждого лицензиата с возможным применением на переходном периоде перекрестного субсидирования по категориям потребителей: население, бюджетные учреждения, другие потребители.

На конец переходного периода экономически обоснованный тариф должен быть установлен отдельно для каждого лицензиата без перекрестного субсидирования между категориями потребителей.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), до конца марта 2013 года утвердить порядок установления тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению ниже экономически обоснованного уровня.

Первоначальный проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Положения об установлении тарифов в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода с отклонением от экономически обоснованного уровня» предполагал поэтапное повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, а также водоотвод с приведением их к экономически обоснованному уровню до 1 января 2015 года.