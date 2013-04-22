Бойко и Миллер снова поговорили о газе

Москва. Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер обсудили комплекс вопросов сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», рабочая встреча Ю.Бойко и А.Миллера состоялась сегодня в центральном офисе компании.

«Стороны обсудили комплекс вопросов сотрудничества в газовой сфере, в том числе, связанных с отбором газа, а также с организацией его закачки в подземные хранилища Украины в весенне-летний период», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН,предыдущая встреча Ю.Бойко и А.Миллера состоялась 8 февраля.

10 апреля министр угольной промышленности и энергетики Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина и Россия не прекращали переговоры о создании консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).