Евросоюз разрешил ограниченный импорт нефти из Сирии

Брюссель. Совет иностранных дел ЕС решил разрешить ограниченный импорт нефти из Сирии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение совет принял на заседании в Люксембурге.

Согласно решению, страны-члены ЕС смогут предоставлять разрешение на импорт нефти и нефтепродуктов, экспорт оборудования и технологий для нефтяной и газовой промышленности Сирии, а также инвестировать в сирийскую нефтяную промышленность.

При этом, согласно решению Совета иностранных дел, перед одобрением соответствующих разрешений компетентные органы стран-членов ЕС должны согласовывать свои решения с Национальной коалицией оппозиционных и революционных сил Сирии с тем, чтобы такие разрешения не были предоставлены компаниям, чьи активы заморожены в Европе в рамках действующих санкций.

Главная цель сегодняшнего решения - оказать поддержку оппозиционным силам страны, которые контролируют несколько месторождений нефти.

Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из Сирии действовал с сентября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников из-за рубежа.