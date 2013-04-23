Статистика из Китая обвалила цену нефти

На мировых торгах во вторник, 23 апреля, цены на нефть обвалились на фоне статданных из Китая.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,66 доллара, или на 0,66%, - до 99,73 долларов за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,53 доллара, или 0,59%, - до 88,66 доллара за баррель.

Индекс PMI в обрабатывающем секторе промышленности Китая, по предварительной оценке HSBC, снизился в апреле до 50,5 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали боле умеренного снижения.

Таким образом, темпы роста экономики Китая оказались более слабыми, чем ожидали инвесторы, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 апреля, цены на нефть росли на фоне восстановления рынка после самого продолжительного с ноября падения в течение последних трех недель.