Венесуэла пригрозила США санкциями "торгового, энергетического и экономического характера"

Министр иностранных дел Венесуэлы Элиас Хауа пригрозил Соединенным Штатам санкциями "торгового, энергетического, экономического и политического характера". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Телесур".

Министр отверг заявление помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Роберты Джекобсон, которая высказалась за пересчет голосов, поданных на внеочередных президентских выборах в Венесуэле. "Мы категорически отвергаем заявление госпожи Роберты Джекобсон", - сказал Хауа, отметив, что "самое тяжкое" в ее словах заключается в том, что она "угрожает Венесуэле вынесением санкций". В ответ на это "мы готовы принять меры торгового, энергетического, экономического и политического характера против Соединенных Штатов", подчеркнул глава МИД.

С незапамятных времен США остаются важнейшим торговым партнером Венесуэлы. По данным Венесуэльско-американской торговой палаты, импорт из США в Венесуэлу вырос по итогам прошлого года почти на 43% и достиг в денежном выражении 17,6 млрд долларов. В целом объем двусторонней торговли составил 56,3 млрд долларов. Венесуэльский экспорт достиг 38,7 млрд долларов из которых 37,4 млрд составили нефть и нефтепродукты. На сегодняшний день США импортируют порядка 900 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки, передает ИТАР-ТАСС.

Традиционно хорошие торговые связи между Венесуэлой и США контрастируют с политическими отношениями, которые уже более двух лет поддерживаются на уровне поверенных в делах.

Как сообщал УНИАН, внеочередные президентские выборы в Венесуэле состоялись в связи с кончиной главы государства Уго Чавеса от ракового заболевания, излечиться от которого он пытался на протяжении последних двух лет. Победу на выборах одержал преемник Чавеса вице-президент Николас Мадуро. Оппозиция не признает результаты выборов.

Венесуэла занимает 11-е место в мире по экспорту нефти, входит в четверку ведущих поставщиков США и становится все более важным поставщиком Китая. В 2011 году Венесуэла стала страной с крупнейшими в мире запасами нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Экспорт нефти приносит стране свыше 95% валютных доходов.

Аналитики считают, что при Николасе Мадуро продолжится работа над важными проектами в нефтяном поясе Ориноко.