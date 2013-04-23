«Газпром» отказался участвовать в круглом столе по украинской ГТС в Брюсселе

Представители российского газового монополиста «Газпром» не будут принимать участие в «круглом столе» в Брюсселе 3 мая по вопросам управления украинской газотранспортной системой.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Они еще бы 5 мая его назначили! Конечно, от «Газпрома» никого не будет», - сказал С.Куприянов.

Он подчеркнул, что формат такого мероприятия «нам не совсем понятен».

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, значит ли это, что «Газпром» не заинтересован в обсуждении вопроса управления украинской ГТС в трехстороннем формате, С.Куприянов отметил: «Я сформулировал ответ достаточно аккуратно. Выводы делайте сами».

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на брифинге в Министерстве энергетики и угольной промышленности министр Эдуард Ставицкий сообщил, что «Газпром» пока не подтвердил своего участия в работе круглого стола, посвященного, в частности, вопросам управления украинской газотранспортной системой, проведение которого запланировано 3 мая в Брюсселе.

«Направили приглашение руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру. Подтверждения, кто будет от России, нет. Но надеюсь на то, что наши российские коллеги отнесутся к этому вопросу надлежащим образом и будут представлены на этом собрании», - сказал Э.Ставицкий.

Также министр сообщил, что с украинской стороны в работе круглого стола примет участие лично он, а также специалисты НАК «Нафтогаз Украины» и компании «Укртрансгаз». «Будут рассмотрены вопросы не только по ГТС, но и в целом по газовому рынку страны» - добавил Э.Ставицкий. Он также напомнил, что Украина начала процесс либерализации газового рынка «в надежде на то, что это позволит существенно снизить цену на газ, сделав ее более справедливой, чем сейчас».

Международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы, планируется провести 3 мая в Брюсселе. Председательствовать на круглом столе будет Э.Ставицкий и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер. По словам главы Минэнергоугля, на сегодняшний день уже разосланы приглашения потенциальным участникам круглого стола, в том числе «Газпрому», для того, чтобы обсудить вопрос модернизации ГТС и влияния Украины на построение восточноевропейского хаба на территории нашей страны с непосредственным участием наших коммуникаций – ГТС и хранилищ.

14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ 19 марта заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

21 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью европейским СМИ, что Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.

Напомним, Украина не исключает возможности передачи ГТС в аренду в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ямальский вариант «Газпрома»: труб много, толку - мало