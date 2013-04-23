Суд по делу ЕЭСУ перенесен на 21 мая

Киевский районный суд Харькова перенес слушание уголовного дела относительно нарушений в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины” на вторник, 21 мая, на 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

“Суд постановил считать невозможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимой Тимошенко Юлии Владимировны и ее защитника Тимошенко Евгении. В судебном заседании объявляется перерыв до 21 мая, 10.00”, - сказал К.Садовский.

Во время судебного заседания представители государственного обвинения предложили перенести слушание в связи с отсутствием Ю.Тимошенко.

В то же время защитники экс-премьера высказались за необходимость рассмотрения заявленного ими на предыдущих заседаниях ходатайства о закрытии уголовного дела.

По словам защитников, дело относительно ЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой, и правомерность его закрытия подтвердил Верховный Суд Украины.

Защитник Сергей Власенко подчеркнул, что незакрытие дела ЕЭСУ будет свидетельствовать о нарушении судом украинского и европейского законодательства.

Со своей стороны, К.Садовский отметил, что ходатайство стороны защиты Ю.Тимошенко будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса при участии самой подсудимой.