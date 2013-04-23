Эксперты Всемирной ассоциации операторов АЭС начали проверку Хмельницкой АЭС

Эксперты Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), начали партнерскую производственную проверку деятельности Хмельницкой АЭС по 9 направлениям, сообщили УНИАН в пресс-центре Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Проверка, которая продлится до 26 апреля, проходит в рамках плана работы Московского центра (ВАО АЭС).

По информации «Энергоатома», руководитель команды партнерской проверки Василий Аксенов, отметил, что целью данной миссии является проверка состояния выполнения мероприятий, разработанных для устранения замечаний аналогичной партнерской проверки, проведенной в 2011 году. «Данная партнерская проверка имеет целью налаживание конструктивного сотрудничества с персоналом Хмельницкой АЭС и совершенствования производственного процесса», - цитирует пресс-центр «Энергоатома» В.Аксенова.

Справка УНИАН. НА сегодняшний день все организации, эксплуатирующие АЭС, являются членами ВАО АЭС, которая действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов – атомных электростанций. В рамках Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, между атомными станциями разных стран осуществляются партнерские проверки, миссии технической поддержки, обмен информацией о событиях и другие совместные программы.

В структуру ВАО АЭС входят четыре региональных центра: Московский, Атлантский, Парижский и Токийский. Московский центр ВАО АЭС объединяет организации из России, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Кубы, Литвы, Польши, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии, Китая и Ирана. Координационный центр ВАО АЭС находится в Лондоне.