«Энергоатом» в 1-м квартале перевыполнил производственный план на 0,4%

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в первом квартале 2013 года перевыполнила план на 0,4% и выработала 23 250,5 млн кВт/ч электроэнергии, одновременно сократив производство на 1 423 млн кВт/ч электроэнергии (на 5,8%) по сравнению с показателями первого квартала 2012 года (24 674 млн кВт/ч).

Об этом говорится в официальном отчете компании, обнародованном на корпоративном сайте.

«В Энергорынок отпущено 21 906,3 млн кВт/ч электроэнергии, что больше планового задания на 234 млн кВт/ч. Плановое задание по отпуску электроэнергии выполнено на 101,1%», - сообщается в отчете.

Доля атомных электростанций в отечественной электроэнергетике, согласно отчету, составляет 44,1% от объема производства и 45,5% - в структуре Энергорынка.

Коэффициент использования установленной мощности за І квартал 2013 года составил 77,6%.

В отчете также сказано, что в первом квартале т.г. компания произвела два планово-предупредительных ремонта (блока №1 Хмельницкой АЭС - капитальный ремонт (переходящий с 2012 года) продолжительностью 76,38 суток и блока №3 Запорожской АЭС - средний плановый ремонт продолжительностью 53,07 суток) и один текущий ремонт (блока №1 Хмельницкой АЭС продолжительностью 14,49 суток).

«За І квартал 2013 года нарушений в работе энергоблоков не было. Радиационные параметры не превышали нормативные показатели, а радиационная защита персонала и населения обеспечивались на достаточном уровне. Уровень безопасности атомных станций Украины отвечает требованиям законодательства и международным рекомендациям», - отмечают в компании.

В корпоративном отчете также сказано, что за І квартал 2013 г. в Энергорынок отпущено электроэнергии на сумму 5 624,1 млн грн (с НДС), что на 585,1 млн грн, или на 9,4%, меньше, чем за І квартал 2012 года (6 209,1 млн грн (с учетом НДС)).

«Задолженность ГП «Энергорынок» перед компанией, с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составила 5 968,1 млн грн (3,2 месяца бесплатной работы энергоблоков компании), что на 81,4 млн грн меньше, чем за І квартал 2012 года (6 049,5 млн грн)», - отмечают в НАЭК.

При этом в бюджеты всех уровней в 1-м квартале т.г. уплачено 1190,9 млн грн (в том числе налог с доходов физических лиц - 151,0 млн грн.), объем расчетов по страхованию составил 431,1 млн грн.

Задолженность перед бюджетами всех уровней составляет 59,5 млн грн (в том числе налог с доходов физических лиц - 9,8 млн грн.), задолженность расчетов по страхованию составила 56,2 млн грн.

В тоже время объем капитальных вложений в 1-м квартале т.г. составил 723,3 млн грн, что 179,0 млн грн больше, чем за І квартал 2012 года (544,3 млн грн).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» создано в октябре 1996 г. Компания является оператором всех действующих атомных электростанций Украины. Ее основная цель – увеличение производства электроэнергии и коэффициента использования установленной мощности АЭС при условии постоянного повышения уровня безопасности эксплуатации.