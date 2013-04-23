Украина не сможет выполнить вовремя экологические требования ЕЭС к теплогенерации - эксперты

Украина не сможет выполнить экологические требования европейского Энергосообщества к тепловой генерации в заявленные сроки, считают участники круглого стола «Решение экологических проблем теплогенерации Украины как залог обеспечения национальной энергонезависимости».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК.

«Для того, чтобы хоть немного к ним (требованиям) приблизиться, нужны миллиардные инвестиции, а для их привлечения – реформа рынка электроэнергии и изменение схемы возврата экологического налога», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, ранее в 2010 году Украина присоединилась к европейскому Энергетическому сообществу и обязалась до 2018 года выполнить жесткие требования ЕС по снижению воздействия ТЭС на экологию.

«Это невозможно сделать в указанные сроки ни технически, ни финансово», - цитирует пресс-служба компании экспертов.

Эксперты подчеркнули, что для выполнения данных требований стране необходимо более 12 млрд долларов, которых нет.

«В итоге Украина стоит перед угрозой санкций со стороны Европы, вплоть до ограничения закупок ее электроэнергии – а это значит, что ТЭС придется сокращать закупки угля. В итоге пострадают энергетики и шахтеры. По мнению экспертов, для выхода из сложившейся ситуации необходим комплексный подход», - сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба компании, по мнению гендиректора ДТЭК Максима Тимченко, необходимо дать старт реформе энергорынка для привлечения инвестиций, а во-вторых, Украина должна честно признать невозможность выполнения требований ЕС для украинской тепловой энергетики.

Он также отметил, что остается нерешенным вопрос возврата ТЭС экологического налога с обязательным условием направления этих средств на природоохранные мероприятия.

«Это стало бы эффективным решением экологических проблем и позволило бы приблизиться к выполнению европейских экологических требований. В настоящее время законодательство предусматривает такую возможность, но механизм получения части экологического налога до сих пор не разработан», - отметил М. Тимченко.

Напомним, в рамках присоединения к Энергетическому сообществу в сентябре 2010 года Украина взяла на себя обязательство по выполнению положений ряда директив, направленных на защиту окружающей среды, в частности, директивы ЕС 2001/80 "Об ограничении выбросов некоторых загрязняющих воздух веществ от крупных установок сжигания".

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии.

В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации. В 2012 году на украинских шахтах ДТЭК добыто более 39 млн тонн угля.

Сегмент генерации представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Генерирующие предприятия ДТЭК расположены в семи областях и столице Украины (ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве).

Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий. Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц.

Торговлю энергоносителями ДТЭК на внешних и внутренних рынках осуществляет ООО «ДТЭК Трейдинг». Угольную продукцию компании потребляют электростанции, коксохимические и металлургические комбинаты в Украине, а также электростанции и промышленные предприятия в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке. ДТЭК также экспортирует электроэнергию в Венгрию, Словакию, Румынию, Польшу, Молдову, Беларусь.

Консолидированная выручка ДТЭК в 2012 году составила 82,5 млрд грн, чистая прибыль – 5,9 млрд грн. В 2012 году ДТЭК заплатил 15,5 млрд грн налогов.