Реализация нефтепродуктов и газа через АЗС в марте увеличилась на 10,2%

В Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 694 единиц, в марте 2013 года в денежном выражении увеличилась на 10,2% - до 5,456 млрд грн против 4,952 млрд грн в феврале этого года

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом АЗС продали бензина на 3,288 млрд грн, что составило 60,3% от общей реализации нефтепродуктов. Продажи дизельного топлива в общей реализации составили 32% (1,743 млрд грн), сжиженного газа - 5,8%, или 0,318 млрд грн, сжатого газа - 1,9%, или 106,2 млн грн.

Кроме того, Госстат уточнил, что бензина в марте 2013 года было реализовано 226 тыс. тонн, что на 11,4% меньше, чем в марте прошлого года. В то время как продажи дизельного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 0,6% - до 145,6 тыс. т, сжиженного газа - на 5,7% - до 28,6 тыс. т, а сжатого газа - на 21,7% - до 10,6 тыс. т.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале 2013 года продажи нефтепродуктов через сеть АЗС в денежном выражении увеличились на 1% - до 4,952 млрд грн против 4,902 млрд грн в январе 2013 года.

Украина в январе 2013 года импортировала нефти и нефтепродуктов в объеме 514,914 тыс. тонн на общую сумму 504,393 млн долл.

Самыми крупными импортерами нефтепродуктов в январе стали Российская Федерация (125,436 тыс. тонн на сумму 119,808 млн долл.), Литва (73,319 тыс. тонн на сумму 74,215 млн долл.) и Беларусь (189,863 тыс. тонн на сумму 188,91 млн долл.).

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