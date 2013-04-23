Исполняющим обязанности директора «Укрэнерго» назначили экс-главу «ЭКУ»
Исполняющим обязанности директора Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» назначен Петр Омеляновский, который ранее занимал должность президента НАК «Энергетическая компания Украины».
Данное решение закреплено приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 19 апреля 2013 года и приказом "Укрэнерго" от 22 апреля 2013 года.
Анатолий Ходаковский, который с октября 2009 года занимал должность директора «Укрэнерго», переведен на должность первого заместителя директора по оперативно-техническому управлению НЭК.
Как сообщал УНИАН, 22 апреля подали в отставку заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха и директор Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Анатолий Ходаковский.