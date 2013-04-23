С Exсelerate Energy подписано соглашение по проекту "LNG-терминал"

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о подготовке инженерных работ для размещения плавучего терминала по добыче сжиженного газа (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.), сообщила пресс-служба Госинветспроекта.

«Американская компания Exсelerate Energy начинает подготовку инженерных работ для размещения морской платформы по приему сжиженного газа на Черноморском побережье Украины (в акватории порта «Южный»). Это случилось благодаря подписанному 16 апреля договору между ГП «Национальный проект «LNG-терминал» и компанией Excelerate Energy», - цитирует пресс-служба главу Госинвестпроекта Владислава Каськива.

В пресс-службе также отметили, что морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

По информации ведомства, выполнение предпроектных и изыскательных работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Кроме того, юридическая компания Baker Botts предоставила юридические выводы относительно возможности беспрепятственной транспортировки газа через проливы Босфор и Дарданеллы.

Как сообщал УНИАН, Владислав Каськив уверяет, что плавучая платформа для терминала по приемке сжиженного газа (LNG-терминал) будет установлена на Черноморском побережье к концу первого полугодия 2014 года.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

В ноябре 2012 года В.Каськив заявил, что плавучий завод будет арендован у американской компании Excelerаte Energy.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

В апреле 2013 президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина рассматривает возможность строительства «LNG-терминала» в районе Босфорского пролива.