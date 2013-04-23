Азаров благодарен Польше за отказ использовать газовую тему как инструмент политдавления

Украина благодарна Польше, которая отказывается использовать газовую тему в качестве инструмента политического давления, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.

По информации РИА «Новости», Н.Азаров сообщил, что накануне у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого обсуждалась, в частности, тема строительства второй нитки газопровода "Ямал-Европа", которую инициирует Россия.

"Я ему сказал, что, господин Туск, искреннее вам спасибо за ту принципиальную позицию, которую вы заняли по вопросу газопровода "Ямал-Европа-2". Мы с ним на эту тему говорили не раз, и он мне сказал, что, господин премьер, вы можете быть уверены, что Польша никогда не сделает ничего такого, что будет работать против Украины", - сказал Н.Азаров.

"Вы представляете, насколько для нас важна эта позиция. Польша - ключевая страна, через которую можно обойти Украину: она граничит с Белоруссией, "Белтрансгаз" - российский, 200 километров трубы кинуть - и обошли Украину еще раз", - пояснил премьер Украины.

Справка УНИАН. 3 апреля т.г. президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев.

5 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Предложение россиян вернуться к проекту "Ямал-2" и неожиданное для большинства польских чиновников во главе с премьером Д.Туском подписание меморандума вызвало шквал комментариев в польских СМИ, включительно с призывами к отставке одного из министров, которого оппозиция обвинила в потере контроля над госкомпаниями.

В результате Д. Туск принял решение уволить министра государственного имущества Николая Будзановского за недостаточный контроль над государственными компаниями, который стал очевидным после подписания меморандума с российским "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".