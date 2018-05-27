Газпрому снова «не совсем понятно»

«Газпром» отказался участвовать в «круглом столе» относительно управления украинской газотранспортной системой, который запланирован на 3 мая в Брюсселе. Приглашение на мероприятие были разосланы заранее потенциальным заинтересованным участникам процесса. Причем еще одним из вопросов обсуждения является достаточно важная сфера - построение восточноевропейского газового хаба на территории нашей страны, игроками которого будут украинские коммуникации – ГТС и хранилища. Председательствовать на «круглом столе» будут министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

«Газпром», видимо, не видит себя в этой компании, да и время его не совсем устраивает. «Они бы еще 5 мая его назначили! Конечно, от «Газпрома» никого не будет», - заявил официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов, добавив, что формат мероприятия «нам не совсем понятен». В чем именно заключается «непонятка» - в том ли, что «Газпром» продолжает лелеять надежду, что ГТС достанется ему единолично, Куприянов пояснил: «Я сформулировал ответ достаточно аккуратно. Выводы делайте сами».

УНИАН, чтобы выводы были конкретными, отвечающими действительности, обратился за комментариями ситуации к эксперту по энергетическим вопросам Михаилу Гончару.

- Михаил Михайлович, отказ «Газпрома» от участия в «круглом столе» был неожиданностью?

- Отнюдь. Во-первых, мероприятие изначально планировалось провести в двухстороннем рабочем формате – Украина и Европейский Союз. Пришла в голову кому-то хорошая идея пригласить третьего потенциального участника «газовых» процессов, что бы он не остался обиженным. Но этот участник показал свое истинное лицо, что в принципе было ожидаемо. Тут стоит напомнить событие 23 марта 2009 года опять-таки в Брюсселе - конференция по вопросам модернизации украинской ГТС. Тогда на нее Россия была приглашена и представители «Газпрома» не отказались от участия. Все завершилось подписанием знаменитой Брюссельской декларации. Но «Газпром» предпринял демарш и, негодуя, покинул мероприятие. Поэтому его модель поведения изначально стопроцентно прогнозируема.

***23 марта 2009 года в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС (приняли участие в то время президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко) украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию, которая определяла основу для предоставления инвестиций в ГТС. Россию не устроили принципы документа. Тогда будучи премьер-министром РФ Владимир Путин, комментируя итоги мероприятия, заявил, что Москва пересмотрит принципы отношений со странами Евросоюза, если в данном вопросе интересы Москвы будут игнорироваться.

- Основной причиной отказа «Газпрома» от участия в брюссельском «круглом столе» является его желание единолично управлять украинской ГТС?

- «Газпрому» интересно судьбу нашей ГТС рассматривать вообще в одиночку, а украинская сторона при этом должна присутствовать как статист. Кроме как факта подписи Владимира Путина в Санкт-Петербурге в июне 2002 года под трехсторонней декларацией о создании консорциума по управлению украинской ГТС, больше нигде и никогда российская сторона к трехстороннему формату интереса не проявляла (в 2002 году в в Санкт-Петербурге президенты Украины, Германии и России Кучма, Шредер и Путин подписали совместную декларацию, которая предполагала трехсторонний формат создания консорциума Украина – Россия – Германия). Но не успели чернила высохнуть на документе, как тут же Россия предложила все согласовать на двухстороннем уровне – Украина и РФ, а потом уже приглашать к обсуждению Германию. В нынешнем поступке «Газпрома» нет ничего нового. Мы просто немного забыли историю «газовых» отношений.

- Чего следует ожидать для Украины от нынешнего брюссельского «круглого стола», будут ли приняты конкретные решения в отношении судьбы ГТС?

- Вопрос заключается в том, что сформировался некий «порочный» круг: Украина жаждет получить денег от ЕС, а Евросоюз ждет от Украины конкретных реформ в «газовой» сфере, чтобы был рациональный повод предоставить эти средства. Все идет согласно литературной классике, что будет первым – стулья или деньги. Но никто не даст ни цента, находясь в здравом уме, на «черный ящик» под названием украинская газотранспортная система. Пока не будут проведена реформа, реорганизация «Нафтогаза», выполнены обязательства в рамках членства в Энергетическом сообществе, никто ни копейки не выделит. Поэтому, если наша делегация едет в Брюссель с намерениями в очередной раз просить денег под рассказы о каком-то там постановлении Нацкомиссии по урегулированию энергорынка или Кабмина, то мероприятие превратится в пустой разговор.

- Фактически все обязательства, взятые Украиной, остаются по сей день только обязательствами. Ни для кого не секрет, что «газовый» рынок Украины - один из самых «теневых» среди отраслей экономики. Таким образом, положительных новостей из Брюсселя ждать не стоит?

- Данный круглый стол не то место, где будут приняты какие-либо фундаментальные решения. Основные были очерчены, как уже говорилось, 23 марта 2009 года. Но они не реализуются, что лежит на совести Украины. Дело в том, что перед украинским олигархатом, вернее, перед той его частью, которая паразитирует на «газовой» трубе, стоит дилемма: либо потерять часть доходов, проведя европейского образца реформу «газовой» отрасли, сделав систему более прозрачной, понятной для зарубежного партнера, либо, удовлетворяя жажду наживы, сохранить все как есть, что однозначно приведет к положительному ответу на предложение «Газпрома». А его принцип работы: было ваше - станет наше. То есть, это грозит для олигархата потерей всего. Поэтому в Брюсселе будут «замыливать» ЕС глаза. Дескать, реформа «Нафтогаза» пусть медленно, но происходит – его дочернее предприятие «Укртрансгаз» уже преобразовано в публичное акционерное общество. Как бы вектор обозначен. Но изменение наименования, по сути, пока формальное.

Хотя есть и определенные небольшие, но положительные подвижки – повод для оптимизма. Появился бизнес-интерес со стороны европейских компаний, которые заинтересованы реализовать свою продукцию и услуги, в том числе финансовые, в рамках проекта модернизации ГТС: немецкая компания Ferrostaal, Deutsche Bank, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Также зародился пусть еще слабенький, но все же интерес газовых трейдеров, благодаря началу реверсных поставок в Украину «голубого топлива». Пока через Польшу и Венгрию, в дальнейшем - через Словакию. Все это создает совсем иные основы для конкретизации брюссельского «круглого стола».

- И главный вопрос – сможет ли когда-нибудь Украина добиться пересмотра газового контракта с Россией?

- Данный вопрос вообще не в экономической плоскости, а в политической. Основная стратегия «Газпрома» - скидок не давать, но перетянуть Украину на сторону, удобную России. Причем, подчеркиваю, под обещания скидки. Ситуация на глобальном уровне в пользу российского газового монополиста не играет. Тенденция на европейском газовом рынке диктует «Газпрому» необходимость пересмотра своей ценовой политики. К тому же, динамика цен на нефть, а от этого зависит формирование стоимости газа, ниспадающая. Минэкономразвития РФ уже рекомендует «Газпрому» снизить темп роста оптовой цены и учитывать в формуле расчета показатели на других рынках, в том числе США.

Ситуация следующая: россияне обещали Киеву за аренду ГТС или двухсторонний консорциум цену газа в 260-280 долларов, но они уже сейчас на европейском рынке вынуждены будут сбросить цену до 300 долларов. Поэтому те преференции, которые нам обещают, не будут вскоре являться таковыми.

Нам важно продержаться до конца года на «предложенной» формуле, ее привязки сами собой снизят цену газа. Но если Украину сия чаша минет, то появится очень существенное дополнительное основание, вытекающее из кардинально изменившейся рыночной среды, для обращения в Стокгольмский арбитраж. Плюс – «Газпром» сам не выполняет пункты контракта, где четко выписано, что он должен прокачивать не менее 110 млрд кубометров газа, а он грозит путем своих обходных трубопроводов снизить транзит до минимума. Поэтому нужно вдохнуть поглубже, затянуть пояса потуже и не поддаваться на искушения «Газпрома».

Нана Черная (УНИАН)